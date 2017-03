30-Jähriger prügelt mit Eisenstange auf 72-Jährigen ein

München (dpa/lby) – Ein 30-Jähriger hat am Freitag in München mit einer Eisenstange auf seinen 72 Jahre alten Ex-Freund eingeprügelt. Der Rentner erlitt dabei schwere Arm- und Kopfverletzungen, wie die Polizei mitteilte. Nach den Angaben des Opfers hatte sein Ex-Partner nach der Trennung am Vortag seine letzten Sachen abholen wollen. Als beide gemeinsam in den Keller gingen, habe der 30-Jährige unvermittelt von hinten mit einer etwa einen Meter langen Eisenstange mehrfach auf seinen Kopf geschlagen. Als die Polizisten zum Tatort kamen, war auch der 30-Jährige zurückgekehrt. Er räumte die Tat weitgehend ein und sitzt nun wegen versuchten Mordes in Untersuchungshaft. Der 72-Jährige liegt mit einem Schädelbruch im Krankenhaus.