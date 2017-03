30 Jahre Akademie für Neue Medien: große Feierstunde im Rathaus

Es ist die Journalistenschule in Nordbayern – und heute hat sie ihren 30sten gefeiert. Die Akademie für Neue Medien mit Sitz im Langheimer Amtshof. Begangen hat man das Jubiläum mit viel Prominenzt und einer Feierstunde im Rathaus. Es war ein Rückblick auf bewegte 30 Jahre – Akademieleiter Thomas Nagel:

An die tausend Nachwuchsjournalisten sind seit 1987 in Kulmbach erfolgreich ausgebildet worden und arbeiten heute bundesweit bei Radio- und Fernsehstationen, in Onlineredaktionen oder Pressestellen. Und natürlich auch hier bei Radio Plassenburg.