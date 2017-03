30 Jahre am Puls der Medien: Akademie für neue Medien in Kulmbach feiert Geburtstag

Die Akademie für neue Medien in Kulmbach feiert heute ihr 30stes Gründungsjubiläum. Zahlreiche Gäste aus Stadt und Landkreis, aus der Wirtschaft, der Politik und aus der Medienbranche werden heute zu der Feier im großen Sitzungssaal des Kulmbacher Rathauses erwartet.

Als Talentschmiede für Radio- und Zeitungsmacher war die Kulmbacher Akademie vor 30 Jahren eine von drei deutschen Journalistenschulen. Sie schreibt sich auf die Fahnen, das Sprungbrett für über 400 Talente in der Medienbranche gewesen zu sein. Heute bietet sie in der sich rasch verändernden Medienlandschaft eine breite Palette von Workshops und Kursen. Für Journalisten in Print-, Funk-, TV- und Online-Medien, aber auch Seminare für Entscheidungsträger in Unternehmen und Vereinen oder sogar Kurse für Schulabsolventen, Hobby-Filmemacher und Facebook-Nutzer, die eigene Filme ins Netz stellen wollen.

Allein im vergangenen Jahr haben 700 Teilnehmer die Seminare der Akademie für Neue Medien am Langheimer Amtshof in Kulmbach besucht.