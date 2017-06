30 Mobiltelefone weg: Unbekannte brechen in Lichtenfelser Elektromarkt ein

Sage und schreibe 30 Mobiltelefone haben bisher Unbekannte in der Nacht zu heute aus einem Elektrogeschäft in Lichtenfels gestohlen. Für den Einbruch gelangten der oder die Täter durch eine aufgehebelte Tür in den Elektromarkt in der Theodor-Heuss-Straße. Dort durchwühlten sie die Schränke und entwendeten die 30 Mobiltelefone im Wert eines mittleren vierstelligen Eurobetrages. Danach flüchteten sie. Der angerichtete Sachschaden liegt bei 500 Euro. Die Kripo Coburg ermittelt und bittet um Hinweise.