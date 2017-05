300 000 Euro Sachschaden bei Brand in Lagerhalle

Rohrbach (dpa/lby) – Bei einem Brand in einer landwirtschaftlichen Lagerhalle ist in der Nacht zum Sonntag ein Schaden von rund 300 000 Euro entstanden. Nach Polizeiangaben war die Halle im oberbayerischen Rohrbach (Landkreis Pfaffenhofen) aus zunächst ungeklärter Ursache in Brand getreten. In der Halle waren verschiedene landwirtschaftliche Geräte gelagert. Bei den Löscharbeiten wurde ein Feuerwehrmann verletzt. Der 37-Jährige kam mit einer starken Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus.