300 Arbeitsplätze: In Neuenmarkt entsteht eine Werkstatt für Menschen mit Behinderung

Menschen mit Behinderung können bald auch in Neuenmarkt eine Arbeit finden. Die Diakonie Neuendettelsau hat im Gewerbegebiet „Wirsberger Straße“ Grundstücke gekauft und baut dort eine Werkstatt für behinderte Menschen. Das meldet die Frankenpost.

Neuenmarkts Bürgermeister Decker sprach in der jüngsten Gemeinderatssitzung von einem Erfolg für Neuenmarkt. Im Gewerbegebiet sind unter anderem Schreiner-, Versand-, Dienstleistungs- und Metallbetriebe angesiedelt; die Werkstatt mit den individuellen Arbeits- und Ausbildungsplätzen in verschiedenen Berufsfeldern passe gut dorthin. Konkret geht es um fast 300 Arbeitsplätze, die in der Werkstatt entstehen.