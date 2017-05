300 Ausdauersportler am Start: KAPUZINER-Alkoholfrei-Triathlon war voller Erfolg

Der 35. KAPUZINER Alkoholfrei-Triathlon war ein voller Erfolg. Er wurde in diesem Jahr erstmals ausschließlich in Trebgast ausgetragen. 300 Ausdauersportler waren am Start: schwimmend 750 Meter im Badesee, anschließend 20 Kilometer radelnd rund um den See und dann noch 4,8 Kilometer laufend.

Neben der bayerischen Meisterschaften im Sprint-Triathlon, wurde auch die bayerische Regionalliga und die zweite Bundesliga Süd austragen.

Im Volkstriathlon holte sich Peter Kredel aus Michelstadt den Sieg. Dritter wurde Carsten Friedmann vom ASV Kulmbach, ebenso wie seine Mitstreiterin vom ASVbei den Damen, Nadja Lindner. Erste wurde Anna-Lena Pohl aus Griesheim.