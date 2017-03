34-Jährige bedrängt: Bayreuther Polizei sucht Zeugen

Nach einem sexuellen Übergriff auf eine 34-jährige Bayreutherin am frühen Faschingsdienstagmorgen sucht die Kriminalpolizei jetzt nach Zeugen. Die Frau war mit einem Mann, den sie in einer Bar kennengelernt hatte, mitgegangen. In seiner Wohnung soll er sie dann sexuell bedrängt haben.

Die 34-Jährige flüchtete aus der Wohnung, woraufhin er sie gepackt und gewürgt haben soll. Anwohner, die die Szene beobachteten, verständigten die Polizei. Der 27-Jährige wurde später festgenommen. Gegen ihn wird ermittelt.

Wer den Vorfall in der Nähe des Studentenwohnheims im Bussardweg beobachtet hat wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.