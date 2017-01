Mensa muss „in“ sein: Kulmbacher KErn-Projekt hilft der Schulverpflegung nach vorne

Bolognese-Sauce und Schnitzel sind die Renner in der Schulmensa. Damit Schüler dort aber auch essen, brauchts mehr als gutes Essen zu günstigen Preisen. Eine Schulmensa muss cool sein, damit Schüler sich dort aufhalten wollen – der nackte Raum mit blanken Tischen und Stühlen ist wenig einladend.

Das sind einige Ergebnisse des Mensa-Coachings, das das Kulmbacher Kompetenzzentrum für Ernährung, KErn, anbietet und an dem das Markgraf-Georg-Friedrich-Gymnasium in Kulmbach als eine von 50 Schulen bayernweit teilgenommen hat.

Das KErn bringt Schüler dazu, sich mit dem Thema zu beschäftigen, es schickt eine Ernährungsberaterin an die Schule und es kümmert sich auch um das Ambiente. Wichtig bleiben aber die Wünsche der Schüler – sonst gehen sie an die Imbisbude um die Ecke, je älter sie werden umso öfter. Am MGF in Kulmbach gibt’s dank des Coachings durch das KErn jetzt 60 Mensa-Besucher täglich.