4. Kulmbacher Kundenspiegel: Freundlichkeit wird groß geschrieben

Kulmbach ist eine sehr freundliche Einkaufsstadt. Das geht aus dem vierten Kulmbacher Kundenspiegel hervor. Den hat das Marktforschungsinstitut MF Consulting jetzt veröffentlicht. Das Ergebnis: beim Thema Freundlichkeit landet Kulmbach auf einer Liste von 130 untersuchten Einkaufsstädten auf Platz sechs.

Interessant an den Ergebnissen ist, dass Geschäfte, die bereits in der letzen Untersuchung aus dem Jahr 2004 schon gut abgeschnitten haben, sich noch einmal verbessert haben. Läden oder Händler, die damals schon kritisch gesehen wurden, haben bei der Zufriedenheit der Kunden weiter an Boden verloren.