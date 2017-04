Wilde Verfolgungsjagd: Betrunkener Autofahrer bei Trebgast gestellt

Eine Verfolgungsjagd hat sich ein 37-jähriger Autofahrer Freitag Abend bei Trebgast mit der Stadtsteinacher Polizei geliefert. Der Grund: der Autofahrer war betrunken. Letztendlich hat man ihn doch geschnappt, trotz heftiger Gegenwehr.

Kurz vor Mitternacht war das Auto des Betrunkenen einer Streife bei Ködnitz aufgefallen. Die Verfolgungsjagd ging Richtung Trebgast, dann nach Himmelkron und dann wieder zurück nach Ködnitz. Zweimal stoppte der Fahrer abrupt, wartete, bis ein Beamter zu Fuß auf sein Auto zukam, und gab dann Gas. Dabei brachte er die Polizisten in Gefahr. Es fiel sogar ein Warnschuss aus einer Dienstwaffe in die Luft. Mehrere Streifenwagen waren schließlich hinter dem 37-Jährigen her, als er sich in der Nähe der Naturbühne Trebgast festfuhr und beim Zurücksetzen einen Streifenwagen rammte. Gegen seine Festnahme wehrte sich der Mann heftig. Er und zwei Beamte wurden verletzt. Ein Alkomattest erbrachte deutlich mehr als 2 Promille. Er wurde zur Blutentnahme gebracht und hat jetzt Ermittlungen wegen einer Reihe von Vergehen am Hals.