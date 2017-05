Grausamer Todesfall in Coburg: Heute Morgen um halb fünf wurde die Polizei zu einer Auseinandersetzung in eine Bar gerufen. Vor Ort (…)

Auseinandersetzung in Coburg: 35-Jähriger Mann stirbt in Bar

Nach dem Wohnungsbrand in Helmbrechts am Wochenende schwebt die 34-jährige Besucherin der betroffenen Familie nicht mehr in (…)

In Coburg ist eine junge Frau von zwei unbekannten Männern angegriffen und sexuell bedrängt worden. Die Frau war gegen 3 Uhr früh am (…)

Verheerender Brand: sieben Verletzte in Helmbrechts

Ein Heizkörper in einem Zimmer soll die Ursache für einen schweren Brand am Sonntag Vormittag in einem Haus in Helmbrechts gewesen (…)