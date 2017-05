Neue Behörde: Bedeutung des Lebensmittelstandorts Kulmbach wächst weiter

Gepanschtes Olivenöl oder Reiskörner, die eigentlich aus Kunststoff sind – das wünscht sich niemand auf dem Teller. Verhindern soll das künftig eine Behörde, die in Kulmbach angesiedelt wird. Das meldet die CSU-Bundestagsabgeordnete Emmi Zeulner, die sich zusammen mit dem Kulmbacher Oberbürgermeister Henry Schramm für das Projekt stark gemacht hatte. Geschaffen wird ein „Nationales Referenzzentrum für Echtheit und Integrität der Lebensmittelkette“, so der etwas sperrige Name der Stelle, die am Kulmbacher Max-Rubner-Institut angesiedelt wird. Damit werden gut zehn neue Stellen am MRI entstehen, so Zeulner.