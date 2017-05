Programm Kulmbacher Bierwoche: Bands und Festwirte stehen fest

Auch wenn die Kulmbacher Bierwoche heuer – einmalig – in der Lichtenfelser Straße stattfinden wird, am bewährten Programm hält die Brauerei fest. Eine Mischung aus regionalen Kapellen und überregionalen Party-Bands wird es geben.

Auch bei den Festwirten setzt man auf Bewährtes:In der Kulmbacher Ecke wird heuer Matthias Wuschek vom „Casablanca“ die Bewirtung übernehemen; in der Mönchshof-Ecke Edeltraut und Werner Glaser vom „Seelöwen“. Fritz Räther vom gleichnamigen Gasthaus ist der Chef in der EKU-Ecke und Günter Limmer vom Restaruant „Hagleite“ kümmert sich mit seinem Team um die Bewirtung in der Kapuziner Ecke. Für feste Nahrung ist wie gewohnt die Frankenfarm zuständig.

Die Preise bleiben übrigens stabil. Eine Maß Festbier kostet, wie schon im vergangenen Jahr, 8 Euro 10.