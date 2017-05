Kreisfeuerwehrtag: Feuerwehr Mainleus freut sich auf viele Gäste

Er hat eine lange Tradition: der Kreisfeuerwehrtag. In diesem Jahr richtet ihn die Feuerwehr in Mainleus aus mit Umzug durch den Ort und einem großen Festkommers an der Sommerhalle am Sonntag. Bereits morgen findet in Mainleus der Erwachsenen-Leistungsmarsch statt. An verschiedenen Stationen im ganzen Ort müssen die angemeldeten Gruppen ihr Können beweisen: mit gefährlichen Gütern, Knoten anfertigen oder bei Verkehrsabsicherungen.

Für den Leistungsmarsch haben sich 90 Gruppen angemeldet, 60 Helfer sind auf der Strecke und 108 Schiedsrichter passen auf, dass keiner schummelt. Am Schluss gibt’s Pokale und Urkunden.