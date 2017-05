Weniger Unfälle, weniger Verletzte: Oberfränkische Zahlen leicht gesunken

Die Unfallzahlen im ersten Quartal dieses Jahres sind bayernweit leicht gestiegen, die der Verletzten gesunken. In Oberfranken haben sich die Zahlen insgesamt verringert. Das zeigt die neueste Statistik des Bayerischen Landesamtes.

Die Unfallzahlen sind oberfrankenweit leicht gesunken auf 819 , die Zahl der Verletzten ebenso.

1116 Personen sind in den ersten drei Monaten dieses Jahres auf oberfränkischen Straßen bei Verkehrsunfällen verletzt worden. In Kulmbach waren es 103, in Lichtenfels, 72 und in Kronach 68.

Im ersten Quartal des neuen Jahres gibt’s allerdings in der Region schon neun Todesopfer durch Verkehrsunfälle zu beklagen. Allein jeweils zwei im Raum Kulmbach, im Landkreis Coburg und im Hofer Land. Im vergangenen Jahr waren es sechs.