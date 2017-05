Heidi-Musical zum Saisonstart: Erste Premiere auf der Luisenburg in Wunsiedel

Die Theatersaison im Fichtelgebirge startet und die erste Premiere auf der Luisenburg steht an. Morgen um 10 Uhr gibt’s die Uraufführung des Familienmusicals „Heidi“ von Eva Toffol.

(Foto: Dramaturgie, Luisenburg)

Das Musical ist neu und Heidi ist auch neu auf der Luisenburg. Der Klassiker ist bisher noch nie auf der Freilichtbühne aufgeführt worden. Die Musik auf der Bühne macht kein Unbekannter: Hans-Jürgen Büchner und seine Gruppe Haindling.

Heidi, Peter, Klara und Fräulein Rottenmeier sind heute Nachmittag schon in der öffentlichen Generalprobe zu sehen ab 15 Uhr, Premiere ist dann morgen um 10 Uhr.

Als Volksstück gibt’s heuer auf der Freilichtbühne in Wunsiedel die Pfingstorgel, außerdem das Erfolgs-Musical Cats, den Klassiker „der Theatermacher“, daneben wie immer Oper ( die Csárdásfürstin) und Operette ( die Zauberflöte), und zum Abschluss ein Best of 14 Jahre Lerchenberg-Luisenburg – Michael Lerchenberg zieht in seiner letzten Spielzeit mit einer Abschiedsshow alle Register – am 23. Juli.