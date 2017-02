47-Jährige wegen Überfällen auf Supermärkte vor Gericht

Ansbach (dpa/lby) – Mit einem umfassenden Geständnis hat am Donnerstag in Ansbach der Prozess gegen eine Frau wegen mehrerer Überfälle auf Supermärkte begonnen. «Ich bin froh, vor Gericht zu stehen. Es kann nicht sein, dass sich ein Einzelner über die Gesetze stellt», gab die aus der Region Bietigheim-Bissingen (Baden-Württemberg) stammende 47-Jährige zum Prozessauftakt zu Protokoll. Die Frau hatte laut Anklage in den Jahren 2011 und 2012 Supermärkte in Bayern und Baden-Württemberg überfallen. Bei einem Überfall auf einen Supermarkt in Burgoberbach (Landkreis Ansbach) schoss die Bewaffnete demnach sechsmal auf einen Mann, der in seinem Auto saß.