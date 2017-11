Mit Führerschein gekommen – ohne wieder nach Hause. Eine Frau aus dem Kreis Kronach kam am Sonntagabend auf die Kronacher (…)

Wegen eines Schadens am Auto: Frau fährt betrunken zum Polizeirevier und verliert ihren Führerschein

Erzbischof Ludwig Schick hat die Entscheidung der Evangelischen Kirche in Deutschland begrüßt, künftig auch offiziell den Martinstag zu (…)

St. Martin in der Diskussion: Evangelische Kirche feiert mit – neuer Name abgelehnt

Diebe und Einbrecher: Zwei Täter sind im Kulmbacher Land gescheitert

In Trebgast waren in der Nacht zum Freitag Autodiebe unterwegs. Allerdings sind sie an einem BMW gescheitert. Zurückgelassen haben sie (…)