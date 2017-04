„5. Bayerischer Blitzmarathon“: Oberfränkische Polizei zieht positive Bilanz

Ostern mit kalten Temperaturen, Schnee- und Hagelschauern hat auch in Oberfranken einige Unfälle mit sich gebracht. Bei vier (…)

Schnee zu Ostern: Vorsicht, es schneit nochmal in Oberfranken

Dass wir in Oberfranken kluge Köpfe haben – davon sind die meisten sowieso überzeugt. Jetzt gibt es den Beweis. Fünf junge (…)

Das oberfränkische Handwerk hat einen hervorragenden Start ins neue Jahr hingelegt. Das teilt die Handwerkskammer in ihrem (…)

Wer verlagert oberfränkische Arbeitsplätze?: vbw lädt zu Kongress nach Coburg

British American Tobacco in Bayreuth ist das jüngste Beispiel, aber auch andere Firmen in Oberfranken denken darüber nach, in (…)