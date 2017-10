Das Feuers, das am frühen Samstag Morgen in einem Haus in Lichtenfels ausgebrochen war, hat einen Sachschaden von rund 50.000 Euro angerichtet. Nachbarn hatten das Feuer in dem derzeit unbewohnten Haus bemerkt und Alarm geschlagen. Die Feuerwehr musste auch ein Übergreifen der Fflammen auf die Nachbarhäuser verhindern. Zur Brandursache ermittelt die Kriminalpolizei.