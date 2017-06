50-Jähriger bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Schwartzenbach am Wald (dpa/lby) – Ein 50 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Unfall auf einer Staatsstraße im Landkreis Hof lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann war am Dienstagabend mit seinem Fahrzeug frontal mit dem Wagen einer 18-Jährigen zusammengeprallt, wie die Polizei mitteilte. Die junge Frau hatte nach ersten Erkenntnissen das entgegenkommende Auto beim Abbiegen übersehen. Der Fahrer kam zunächst mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Sein Zustand stabilisierte sich nach Angaben der Polizei im Laufe der Nacht.