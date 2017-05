Nürnberg (dpa/lby) – Ein Kellerbrand hat einen 50 Jahre alten Mann in Nürnberg das Leben gekostet. Rettungskräfte fanden den Bewohner einer im Untergeschoss liegenden Wohnung am frühen Donnerstagmorgen leblos auf. Reanimationsmaßnahmen seien erfolglos geblieben, berichtete die Polizei. Wieso der Kellerraum des Mehrfamilienhauses in Brand geraten war und wie hoch der entstandene Schaden ist, blieb zunächst unklar.