500 000 Euro Schaden bei Schwelbrand im Baustoffwerk

Saaldorf-Surheim (dpa/lby) – Eine halbe Million Euro Schaden ist bei einem Schwelbrand in einem Baustoffwerk in Saaldorf-Surheim (Berchtesgadener Land) entstanden. Vieles spreche für einen technischen Defekt als Ursache, teilte die Polizei am Montag mit. Den bisherigen Untersuchungen zufolge war am Freitag in einem rund 20 Quadratmeter großen Betriebsraum im Keller der Firma unterhalb einer Fertigungsmaschine ein Schwelbrand in einem der Schaltschränke ausgebrochen. Von dort aus griff das Feuer auf weitere Schränke über. Es gab keine Verletzten.