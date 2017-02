500 Briefe in Wohnung gefunden: Bad Staffelsteiner Briefträger stellt Post nicht zu

Wenn man auf einen wichtigen Brief wartet, er aber nicht kommt, wird man stutzig. In Bad Staffelstein ist das sehr vielen Leuten so gegangen, ein Postbote hat 500 Briefe nämlich einfach nicht ausgetragen.

Bei einer Zustellerfirma hatten sich Beschwerden gehäuft. Deswegen hatte diese einen so genannten Fangbrief verschickt mit einem GPS-Signal. Der wurde von dem Postboten ebenfalls nicht ausgetragen und wurde zusammen mit den anderen Briefen von der Polizei in seiner Wohnung gefunden.

Gegen den Mann wird jetzt ermittelt. Der Ruf der Zustellfirma ist allerdings ruiniert.