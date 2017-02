500 Jahre Schäfflertanz

München (dpa/lby) – Es ist ein großes Jubiläum, doch belegen kann es keiner: 1517 sollen die Schäffler zum ersten Mal in München für Spaß und Freude gesorgt haben, als die Stadt von einer Pestepidemie betroffen gewesen sein soll. Demnach feiert der Schäfflertanz in diesem Jahr sein 500. Jubiläum. Bis zum 28. Februar treten die 25 Tänzer daher an zahlreichen Plätzen in und um München auf. Den Auftakt machen sie heute vor der Staatskanzlei.

Doch haben die Schäffler wirklich vor 500 Jahren zum ersten Mal ihren Tanz aufgeführt? «Beweisen können wir das Jubiläum nicht», sagt Wilhelm Schmid vom Fachverein der Schäffler Münchens. «Das Gegenteil kann aber auch keiner belegen.» Erstmals amtlich erwähnt wird der Schäfflertanz erst 1702. Das entsprechende Dokument weist aber darauf hin, dass der Tanz schon damals ein traditioneller Brauch war. Wie genau es zur Legende um die Uraufführung im Jahr 1517 gekommen ist, weiß Schmid nicht. «Irgendeinen Termin muss man ja nehmen.»