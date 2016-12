58 Brände gelöscht: Kulmbacher Feuerwehr war 2016 mehr als 300 Mal im Einsatz

Löschen und technische Hilfeleistung, aber auch erste Hilfe – das sind die Aufgaben der Feuerwehr. Die Kulmbacher Wehr war in diesem Jahr 321 Mal im Einsatz, 58 mal waren Brände die Ursache. Die Zahl ist konstant hoch, die Brände waren nach einer Bilanz in der Frankenpost nicht groß, aber vielseitig, vom überhitzten Fett auf dem Herd bis zum brennenden Aschekasten oder einem Dachstuhl.

Technische Hilfestellungen sind Türöffnungen im Notfall, Verkehrsregelung bei Unfällen oder das Bergen von Unfallopfern. Erfreulich für die Feuerwehr: Die Fehlalarme gehen zurück, die meisten sind sowieso technische Defekte, nur selten werden nur so zum Spaß die Feuermelder ausgelöst.