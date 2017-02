616 Verkehrstote in Bayern: Herrmann stellt Bilanz vor

München/Wiesbaden (dpa/lby) – Deutschlandweit geht die Zahl der Verkehrstoten zurück – in Bayern ist sie leicht gestiegen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes in Wiesbaden kamen im vergangenen Jahr 616 Menschen bei Verkehrsunfällen auf Bayerns Straßen ums Leben – zwei mehr als 2015. Mit 48 Toten je Million Einwohner liegt Bayern weit über dem Bundesdurchschnitt. Am Montag will Bayerns Verkehrsminister Joachim Herrmann (CSU) Details bekanntgeben und die Statistik für den Freistaat vorstellen.