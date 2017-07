70-jährige Frau in Kronach vermisst: Suchaktionen bisher erfolglos

Seit gestern Abend läuft eine Vermisstensuche nach einer 70-jährigen Frau in Kronach. Ihren Rollator hat man herrenlos auf dem Gelände der Landesgartenschau gefunden und zwar in der Nähe der Haslach. Schnell stand fest, dass die Besitzerin eine 70-jährige Frau aus einem Seniorenheim ist. Bis 1 Uhr heute Morgen haben THW, Bergwacht, BRK, Feuerwehr, Wasserwacht und Polizei nach der Frau gesucht – ohne Ergebnis.

Die Polizei in Kronach bittet um Mithilfe. Gesucht wir die 70-Jährige Ruth Melchior, sie ist schlank, 1 Meter 70 groß und war zuletzt mit einer grauen Hose und einem gellblau getrieften T-Shirt bekleidet.

Als nächstes soll so bald wie möglich eine Tauchergruppe die Hasslach und im weiteren Verlauf die Rodach abgesucht werden, dazu brauchen die Kronacher eine Tauchergruppe der Bereitschaftspolizei.