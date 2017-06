In Oberfranken steht ein weiteres Millionen-Projekt an – und zwar in Marktredwitz. Dort soll das neue Medizinische Zentrum „Fichtelgebirge“ enstehen. Heute wird das Projekt offiziell vorgestellt. Dabei geht es um die Bauzeit, die Größe und die Frage, wie das neue Medizinzentrum einmal aussehen wird. Die Kosten jedenfalls sind stattlich: 70 Millionen Euro sollen dafür verbaut werden.