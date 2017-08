70 Prozent Auslastung: Rosenbergfestspiele Kronach ziehen Erfolgsbilanz

Die Kronacher Rosenberg-Festspiele 2017 sind mit der Radio Plassenburg Vorstellung gestern Abend zu Ende gegangen. Die italienische Komödie Mirandolina von Carlo Goldoni hatte nahezu vollbesetzte Zuschauerränge und spiegeln damit eine erfolgreiche Theatersaison in Kronach wieder.

Kerstin Löw, die Betriebsleiterin der Touristinformation der Stadt Kronach, hat heute Vormittag bei einer Pressekonferenz Bilanz gezogen:

Gleichzeitig wurde bekannt gegeben, dass der neue künstlerische Leiter, Stefan Haufe, für weitere zwei Jahre in Kronach bleiben wird. Haufes Aufgabe ist es jetzt, die neue Theatersaison in Kronach vorzubereiten. Anfang September schon soll der Spielplan für 2018 stehen. Der Sinn dahinter: die Rosenberg-Festspiele wollen rechtzeitig in die Werbung gehen, zum Beispiel bei den Reiseveranstaltern.