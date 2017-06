71 Tote im Kühllaster: Prozess wegen Mordes beginnt

Budapest (dpa) – Der qualvolle Erstickungstod von 71 Flüchtlingen in einem von Schleppern benutzten Kühllaster im August 2015 (…)

Tod von 71 Flüchtlingen in Ungarn wäre zu verhindern gewesen

Wismar (dpa) – Ein Asylbewerber ist in Mecklenburg-Vorpommern mit einem Messer angegriffen und im Gesicht verletzt worden. Wie (…)

«Sprich Deutsch!»: Ägypter in Wismar mit Messer verletzt

Wenn Grenzschützer an Grenzen stoßen

Berlin (dpa) – Jürgen Nissen hat genug von den kleinen Fischen, an die großen will er ran. An diejenigen, die Menschen wie eine (…)