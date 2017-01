75 000 Euro Schaden bei Brand einer Lagerhalle

Neuötting (dpa/lby) – Ein Schaden von rund 75 000 Euro ist bei einem Brand in Neuötting (Landkreis Altötting) entstanden, als in der Nacht zum Sonntag eine leerstehende Lagerhalle mit Wohnanbau in Flammen stand. Da sich in dem eigentlich unbewohnten Gebäude in der Vergangenheit immer wieder Personen aufgehalten hatten, durchsuchte die Feuerwehr das Haus mit Atemschutzgeräten, teilte die Polizei am Sonntag mit. Es gebe mittlerweile aber keine Hinweise, dass Menschen in dem brennenden Gebäude waren. Ein Feuerwehrmann wurde bei den Löscharbeiten leicht verletzt, die Brandursache ist noch unklar.