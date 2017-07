80. Geburtstag von Paul Maar: Neuer Auftritt für das Sams

Hamburg (dpa/lno) – Das berühmte Sams von Paul Maar erhält zum 80. Geburtstag des Autors am 13. Dezember einen neuen Look. Am Montag erscheint der erste Sams-Band «Eine Woche voller Samstage» erstmals durchgehend farbig und neu illustriert von Nina Dulleck, teilte der Oetinger Verlag in Hamburg mit. Und am 25. September gibt es eine neue Sams-Geschichte von Paul Maar, «Das Sams feiert Weihnachten», ebenfalls mit farbigen Illustrationen von Nina Dulleck.

«Mit den vielen farbigen Illustrationen der Neuausgabe kommen wir den heutigen Sehgewohnheiten der Kinder entgegen und wollen vor allem jüngere Kinder und neue Fans für das Sams begeistern», sagte Programmleiterin Carina Mathern. Das erste Sams-Buch erschien 1973. Inzwischen sei der freche Rotschopf mit den blauen Wunschpunkten aus den Kinderzimmern nicht mehr wegzudenken. Mit 4,7 Millionen verkauften Sams-Büchern und über 3,5 Millionen Kino-Zuschauern ist das Sams Paul Maars erfolgreichste Kinderbuchreihe.