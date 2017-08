80 Jahre alte Radfahrerin bei Verkehrsunfall: Tot

Zirndorf (dpa/lby) – Beim Zusammenstoß mit einem Auto ist am Mittwoch eine 80 Jahre alte Radfahrerin in Zirndorf (Landkreis Fürth) tödlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei missachtete die Rentnerin an einer Straßeneinmündung die Vorfahrt einer 24 Jahre alten Autofahrerin und prallte mit ihr zusammen. Bei der Kollision erlitt die 80-Jährige so schwere Verletzungen, dass sie noch am Unfallort starb. Das Auto überschlug sich nach dem Zusammenstoß und kam im Straßengraben zum Liegen. Die 24 Jahre alte Fahrerin wurde zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht. Wegen des Unfalls musste der Verkehr für mehrere Stunden umgeleitet werden.