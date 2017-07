87-Jähriger stirbt nach Badeunfall

Marktoberdorf (dpa/lby) – An den Folgen eines Badeunfalls im Allgäu ist ein 87 Jahre alter Mann gestorben. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war der Mann schon am vergangenen Donnerstag am Ettwieser Weiher nahe der Ostallgäuer Kreisstadt Marktoberdorf beim Schwimmen plötzlich in Not geraten und hatte um Hilfe gerufen. Verzweifelt lief seine elf Jahre jüngere Ehefrau vollständig bekleidet ein Stück ins Wasser, aber als Nichtschwimmerin konnte sie ihren Mann nicht erreichen. Ein 78 Jahre alter Mann und eine 39-jährige Frau, die zufällig des Weges kamen, sprangen ins Wasser und bargen den 87-Jährigen, der eigentlich als guter Schwimmer galt. Er konnte von den beiden Helfern reanimiert werden und wurde dann in ein Krankenhaus gebracht, wo er am Samstag jedoch den Folgen des Unfalls erlag.