Nürnberg (dpa/lby) – Ein 88-jähriger Fußgänger mit Rollator ist in der Nürnberger Nordstadt von einem Lkw überfahren und dabei getötet worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte der Mann nach Zeugenangaben bei Grün an einer Kreuzung die Straße überquert. Dabei erfasste ihn der abbiegende Lkw. Trotz Reanimationsmaßnahmen des Notarztes starb der Rentner noch am Unfallort. Warum der 43-jährige Lkw-Fahrer den Mann am Montagvormittag erfasste, wird derzeit noch geklärt.