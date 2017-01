94 Meter hohes Windrad bei Hamburg umgestürzt

Kalbe (dpa) – Bei der Explosion eines Einfamilienhauses in Niedersachsen ist ein Mensch ums Leben gekommen. Vermutlich handelt es (…)

Berlin (dpa) – Das Jahr 2016 war vorläufigen Zahlen zufolge eines der sichersten in der zivilen Luftfahrt. Zu diesem Fazit kommen (…)

2016 war eines der sichersten Jahre in der zivilen Luftfahrt

Greifswald/Insel Riems (dpa) – Angesichts neuer Vogelgrippe-Fälle in Deutschland ist für das Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) (…)

Bombe entschärft: Augsburger kehren in ihre Wohnungen zurück

Augsburg (dpa) – In einem fast vierstündigen Einsatz haben Spezialisten am ersten Weihnachtsfeiertag in Augsburg eine riesige (…)