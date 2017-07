„A weng, fei und gell“: Bezirk sucht das oberfränkische Wort des Jahres

„A weng, fei und gell“ – Der Bezirk Oberfranken sucht das oberfränkische Wort des Jahres. Das teilt er in einer Pressemeldung mit. Am 1. Oktober wird der Begriff dann im Rahmen des Tennafestes im Bauernhofmuseum Kleinlosnitz gekürt. Über 400 Einsendungen gab es im letzten Jahr – Sieger war der Begriff „a weng weng“. Im Jahr davor wurde das „Wischkästla“ zum oberfränkischen Wort des Jahres gekürt. Ab sofort kann jeder seine Vorschläge einreichen – zum Beispiel per E-Mail an kulturservicestelle@bezirk-oberfranken.de.