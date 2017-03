Ab in den Gartenzaun: Junger Unfallfahrer aus dem Landkreis Kulmbach war betrunken

Ungebremst in einen Gartenzaun in Marktschorgast ist am Freitag Abend ein 25-Jähriger aus dem Landkreis Kulmbach mit seinem Audi A 4 gebrummt. Laut Polizei war der junge Mann vermutlich zu schnell gefahren. Er wollte einem Pkw ausweichen, der in die Fahrbahn ragte und landete im Gartenzaun einer 79-jährigen Frau. Der Unfallverursacher und seine beiden Mitfahrer haben leichte Verletzungen erlitten.

Bei dem jungen Mann hat die Polizei einen Alkoholwert von 1,4 Promille festgestellt. Sein Führerschein wurde sichergestellt und es gibt diverse Anzeigen. Der Unfallschaden liegt bei rund 15.000 Euro. Die Frage wird sein, ob seinen Versicherung den 25-Jährigen in Regress nimmt.