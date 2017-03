Abfall in Flammen und Ofen umgeworfen: Kulmbacher Feuerwehr schnell zur Stelle

Das Feuer in einem Lagergebäude in der Kulmbacher Wilhelm-Meußdoerffer-Straße am Samstag frühmorgens, ist durch Selbstentzündung von Abfällen entstanden. Die Feuerwehr rückte mit 36 Mann und neun Fahrzeugen aus. In Handarbeit mussten sie 80 Säcke mit Abfällen ins Freie bringen. Schaden am Gebäude ist laut Polizei nicht entstanden.

Am Samstag Abend gabs dann den nächsten Einsatz für die Feuerwehr in Kulmbach. Gegen 21 Uhr 50 bemerkte ein Anwohner am Magister-Goldner-Platz eine starke Rauchentwicklung in der Wohnung unter ihm. Er fand den alkoholisierten 68-jährigen Mieter auf dem Boden liegend , neben einem umgeworfenen Holzofen und rief die Rettungskräfte.

Der Kulmbacher wurde widerwillig aus seiner stark verqualmten Wohnung geholt und mit leichten Verletzungen ins Klinikum Kulmbach gebracht. Offenbar war er gestürzt und hatte dabei den Ofen umgerissen. Die Feuerwehr hat seine Wohnung gelüftet und der Ofen ins Freie gebracht. Sachschaden ist nicht entstanden.