Abgerissen für was Neues: Stockheimer Eisenbahnbrücke war 113 Jahre alt

Die über 100 Jahre alte Eisenbahnbrücke an der Max-Schacht-Straße in Stockheim ist Geschichte. In der Nacht zum Mittwoch ist sie eingerissen worden. Damit gehen die Arbeiten für die 1,8 Millionen Euro teuere Erneuerung der Bahnbrücke in Stockheim in die heiße Phase. Bis Sonntag bleibt die viel befahrene Eisenbahnverbindung Berlin-München gesperrt.

Sämtliche Vorarbeiten für das große Bauprojekt der Deutschen Bahn in Stockheim sind nachts durchgeführt worden um den Zugverkehr nicht zu stören.

Den Schutt wegschaffen und 2.500 Kubikmeter Erdreich und 400 Kubikmeter Beton neu aufbauen sollen die Arbeiter innerhalb von drei Tagen. Am Sonntag ab 22 Uhr sollen die Züge wieder rollen – im Herbst wird dann die Stockheimer Max-Schacht-Straße wieder hergestellt. Und dann haben auch die Anwohner wieder Ruhe.