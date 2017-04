Abgestürzt: Bergwacht rettet Kletterer bei Scheßlitz mit Heli und Seilwinde

Bei Scheßlitz hat die Bergwacht gestern einen abgestürzten Kletterer mit Hubschrauber in Seilwind aus unwegsamem Gelände gerettet. Der 30-Jährige war mit einer Gruppe an der Edelweißwand bei Würgau geklettert. Als er sich abseilen wollte, brach eine Sicherung aus dem Fels und der Mann stürzte sechs Meter zu Boden. Er hatte noch Glück – es sieht so aus, als hätte er sich nur das Sprunggelenk geprellt. Die Bergwacht hat ihn dann über eine Seilwinde geborgen. Jetzt ermittelt die Polizei zu dem Kletterunfall.