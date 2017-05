Abitur 2017: Heute beginnen die Prüfungen – den Anfang macht Mathe

Heute geht’s los – und gleich mit Mathe. 40.000 Schüler im Freistaat schwitzen ab heute über ihren Abiturprüfungen an den bayerischen Gymnasien. Bis zum 23. Juni werden neben Mathe Deutsch, Englisch und Französisch abgefragt, hinzu kommen die mündlichen Prüfungen in zwei Fächern.

In Kulmbach, Kronach, Lichtenfels und Burgkunstadt geht es ab heute für mehr als 630 Schüler um Algorithmen, Formeln und Zahlen und daneben darum, ihr erlerntes Wissen auch abrufen zu können und sich zu konzentrieren.

Heuer kommen zum ersten Mal die Prüfungen in den schriftlichen Fächern aus einem bundesweit einheitlichen Pool, der gemeinsam mit allen Bundesländern entwickelt worden ist.

An den beiden Kulmbacher Gymnasien sind es bisschen mehr als 200 Schüler, ebenso wie an den beiden Kronacher Gymnasien. In Lichtenfels machen heuer 144 Schüler Abitur und in Burgkunstadt 69.