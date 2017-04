Abmahnung wegen Protest?: Forstlahmer bekommt Strafandrohung aus dem Kulmbacher Landratsamt

Weil er eine nicht angemeldeten Versammlung abgehalten haben soll, droht einem jungen Mann aus Kulmbach-Forstlahm jetzt das Landratsamt mit einem Bußgeld von bis zu 3.000 Euro. Es geht um die geplante Erweiterung des Neubaugebiets in Forstlahm und den Protest einiger Anwohner, über den Radio Plassenburg und auch die Bayerische Rundschau berichtet hatten.

Bei einem Pressetermin vor Ort hatten die Forstlahmer erklärt, was ihnen an der geplanten Erweiterung nicht gefällt. Jetzt heißt es vom Landratsamt, das sei eine Versammlung gewesen und hätte 48 Stunden zuvor angemeldet werden müssen.

Die Betroffenen sehen das völlig anders. Man dürfe sich ja wohl mit seinen Nachbarn vor dem Grundstück im öffentlichen Raum unterhalten. Die Bayerische Rundschau und Radio Plassenburg sehen einen Pressetermin, zu dem sie eingeladen waren.

Der Justiziar des Landratsamtes, Lars Peetz, sagte der Rundschau, die Berichterstattung könne den Eindruck erwecken, dass sich da Leute getroffen haben um öffentlich ihre Meinung kundzutun und dass der junge Forstlahmer da eine Versammlung geleitet habe.

Jedenfalls soll es im Landratsamt als nächstes eine Anhörung wegen des Pressetermins geben.