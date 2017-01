Abrechnungsbetrug: Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Arzt aus Oberfranken

Die Staatsanwaltschaft in Hof ermittelt gegen einen in Oberfranken ansässigen Facharzt. Es soll bei den Abrechnungen betrogen haben – im Gerichts-Deutsch heißt das „Verdacht des gewerbsmäßigen Abrechnungsbetrugs in einer Vielzahl von Fällen“.

Gestern gab es Durchsuchungen – wo, darüber hüllt sich die Staatsanwaltschaft in Schweigen. Was man aber weiß: vier Staatsanwälte und 39 Kripobeamte waren daran beteiligt. In fünf Objekten wurden umfangreiche Unterlagen sichergestellt. Die Auswertung dürfte einige Zeit dauern. Die Höhe des Betrugsschadens ist aktuell noch nicht klar.