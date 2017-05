Abschied von Gerhard Renk: Kulmbacher Polizeichef geht in den Ruhestand

Kein schönes Ende der Maifeiern am Kulmbacher Oberauhof am Montag Abend. Die Polizei musste anrücken, weil etwa 200 junge Leute das mit (…)

Einsatz am Oberauhof: ca. 200 Jugendliche übertreiben ihre Maifeier in Kulmbach

Viel Erfolg: Abiturprüfungen ab heute auch an der FOS und BOS

Prüfungswoche für die Abiturienten in Kulmbach. Die Gymnasiasten gehen in die Kolloquien, also in die mündlichen Prüfungen, und die (…)