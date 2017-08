Abschied von Pfarrer Harder: Festlicher Gottesdienst in der Petrikirche

Am Sonntag wird Pfarrer Jürgen Harder in einem feierlichen Gottesdienst in der Petrikirche verabschiedet. Harder war seit Januar Pfarrer in der Petrigemeinde, nachdem Traugott Burmann nach 21 Jahren als Pfarrer in den Ruhestand gegangen war. Als „Ersatz-Geistlicher“, wie das Dekanat schreibt, übernahm Harder unter anderem Taufen, Hochzeiten, Konfirmandenarbeit und normale Gottesdienste und entlastete damit Pfarrer Gerhard Bauer und Dekan Thomas Kretschmar. Außerdem bereitete er die Einführung eines Internet-Kalenders für die Kirchengemeinde vor. Der Kalender soll in den nächsten Wochen öffentlich werden. Die Pfarrstelle in Kulmbacher übernimmt Stephanie Mages, Jürgen Harder geht nach Münchberg.