Abschlussprüfungen: Mittelschüler müssen ab heute ran

Für viele Schüler der Mittelschulen in Kulmbach, Kronach und Lichtenfels wird es ernst. Denn heute beginnen die schriftlichen Abschlussprüfungen an der Mittelschule und für den qualifizierenden Abschluss. Los geht’s mit Deutsch, morgen ist Englisch und die Muttersprache dran, am Donnerstag warten die Prüfungen in Mathematik. Bayerns Bildungsminister Ludwig Spaenle wünscht allen viel Erfolg. Er betont in einer Mitteilung, dass der Abschluss an der Mittelschule vielfältige Perspektiven für die weitere schulische oder berufliche Laufbahn biete.