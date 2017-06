Abschlussprüfungen: Mittelschüler müssen heute ran

Heute haben für etwa 70 Schüler in den sogenannten „M-Klassen“ die Abschlußprüfungen begonnen, wie z.B. an der Hans-Edelmann-Schule in Kulmbach. Mit der bestandenen Prüfung hat man dann den mittleren Schlulabschluß.

Eine Woche Zeit haben noch diejenigen Schüler, die auf den sogenannten „Quali“ hinarbeiten. Hier beginnen die verbindlichen Prüfungen am kommenden Dienstag (27.06.) im Fach Deutsch, gefolgt von Mathematik am Mittwoch und die weiterne Fächer, wie Physik, Chemie und Biologie, oder Geschichte, Sozialkunde, Erdkunde am Donnerstag. Die Termine für weitere Fächer und Projektprüfungen werden schulintern festgelegt und sind somit variabel.

Bayerns Bildungsminister Ludwig Spaenle wünscht allen viel Erfolg. Er betont in einer Mitteilung, dass der Abschluss an der Mittelschule vielfältige Perspektiven für die weitere schulische oder berufliche Laufbahn biete.